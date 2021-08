Rolândia: Prefeito participa de reunião com governador do Lions Club

O Prefeito Ailton Maistro, a Primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro, o Secretário de Esportes Victor Hugo Pascolatti e o Presidente da Câmara, Vereador Reginaldo Silva, participaram no último sábado, 30, da primeira reunião, na sede do Lions Clube da Rolândia, conduzida pelo rolandense Marcos Vinícius Pesenti, recém-empossado como Governador do Lions Clube para o Distrito LD6, que envolve Rolândia e outras cidades.

Participaram ainda do encontro, o ex-presidente do Lions de Rolândia, Reginaldo Burhoff, a atual presidente do Lions de Rolândia, Neire Machado, a diretoria e membros do clube de serviços. O Lions cumpre um relevante trabalho no município, em ações e promoções.

NCPMR