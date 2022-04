Rolândia: Prefeito recebe Ana Júlia do Amaral de Lira, campeã de Ranch Sorting

O prefeito de Rolândia, Ailton Maistro, recebeu em seu gabinete ontem, dia 4, a rolandense Ana Júlia Amaral de Lira, de 14 anos, que mora no San Fernando, e seu pai, Gilberto de Lira.

Ana Júlia no último dia 12 de março, em prova realizada em Ponta Grossa, em celebração ao “Dia da Mulher”, na categoria feminino, ou seja, para todas as idades, ela, ao lado de sua parceria Aline Lucarelis, de Apucarana, conquistaram o primeiro lugar da “Copa Marikota Western” de Ranch Sorting (esporte equestre de apartação de bezerro).

Ana Júlia ainda ficou em 5º lugar com sua parceira Flávia Marciel em uma outra prova e conquistaram o 1º lugar na categoria “passada mais rápida” da competição, recebendo assim mais um troféu.

Ao final do evento, ela recebeu o troféu e uma fivela de 1º lugar, junto com um cheque de R$ 6 mil; troféu de passada mais rápida da Copa junto com uma premiação de R$ 800 e mais R$ 1 mil por ter ficado em 5º lugar em outra prova.

Ana Júlia vem se destacando no esporte e bem representando Rolândia. Ela compete pelo Rancho MB, onde tem o acompanhamento de seu treinador Danilo Cocão, sempre com ótimos resultados em pista, tanto em provas do Paraná como em São Paulo.

Além disso, no dia 26 de março, em prova realizada em Apucarana, ela e seu parceiro Anderson Moutinho, ficaram em 4º lugar no geral, na categoria livre para todas as idades.

A atleta rolandense Ana Júlia Amaral de Lira, de 14 anos, destaque no Ranch Sorting, conta com o apoio da Nutrivanza, Rei da Pizza, Bdois e Haras Locatelli, que ajudam em suas viagens e custos, além do Rancho MB, de propriedade de Márcio Gomes Barbosa, e de seu treinador Danilo Cocão.

NCPMR