Rolândia: Prefeito recebe gerência regional da Sanepar e pede para evitar os cortes de fornecimento

O Prefeito Ailton Maistro, o Secretário de Planejamento Zeca Salgueiro e o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Audinil Maringonda Júnior receberam no gabinete da Prefeitura a gerente regional da Sanepar, Marissol Igenotti e a equipe técnica da companhia de saneamento.

Na oportunidade, Maistro solicitou à empresa que não ocorram mais cortes bruscos de fornecimento de água, como o que aconteceu no último fim de semana. Além disso, foram debatidos assuntos da melhoria da prestação do serviços na cidade e questões alusivas sobre a possibilidade de renovação do contrato com a Sanepar.