Rolândia: Prefeito recebe nova presidente do Lions Clube

O Prefeito Ailton Maistro, o Secretário de Assistência Social Diego Silva, a Diretora de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde Karla Ullinski, receberam no gabinete o presidente da Câmara, Vereador Reginaldo Silva, e a nova presidente do Lions Clube de Rolândia, Neire Machado, que tomou posse no dia 25 de junho e assumiu no dia 1º de julho no lugar de Reginaldo Burhoff, que também esteve na visita. Na oportunidade, o Prefeito parabenizou e agradeceu a atuação de Burhoff a frente da entidade, que sempre colabora com ações sociais na cidade e desejou um bom trabalho e reafirmou a parceria da Prefeitura com o Lions, junto a nova presidente.

