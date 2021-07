Rolândia: Prefeito recebe presidente da Fomento Paraná

O Prefeito Ailton Maistro, o Chefe de Gabinete Sérgio Domingues e o Secretário de Desenvolvimento Econômico Horácio Negrão receberam ontem, 09, para uma reunião, no gabinete do Prefeito, o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, com os assessores Emilia Belinati e Jonny Stica, o Assessor Parlamentar do Deputado Estadual Cobra Repórter, Jefferson Mathias e o Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Rolândia, Fábio Fernandes da Silva.

Na oportunidade, os representantes da Fomento vieram apresentar linhas de acesso ao crédito para os pequenos negócios, constituindo para manter a atividade econômica.

A Fomento Paraná colocará em operação nos próximos meses dois fundos de aval para facilitar o acesso ao crédito para microempreendedores individuais e microempresas paranaenses. Os fundos funcionarão como opção de garantia nas operações de microcrédito (até R$ 20 mil), que antes era limitada a avalistas.

A medida compõe a estratégia do Governo do Estado para estimular a retomada da atividade.

No dia 15 de julho será lançado o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), objeto de parceria com o Sebrae. O Fampe será usado inicialmente para garantir até 80% do crédito contratado pela Fomento Paraná em empréstimos e financiamentos de até R$ 20 mil para Microempreendedores Individuais (MEI) e Microempresas, sempre mediante análise de crédito.

A partir de 15 de agosto entra em operação o Fundo de Aval Garantidor das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná – FAG/PR, que será usado também como garantia em operações de microcrédito, de forma complementar ao Fampe.