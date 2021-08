Rolândia: Prefeito recebe representante do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos

O Prefeito Ailton Maistro, o Secretário de Assistência Social Diego Silva, o Chefe de Gabinete Sérgio Domingues e a Diretora de Proteção Básica da Assistência Social Michele Silva, receberam no gabinete da Prefeitura a Coordenadora-Geral do Sistema Integrado de atendimento às mulheres em situação de violência/ Central de atendimento à mulher – ligue 180, Vanessa Vilela Berbel, do Minsitério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Na ocasião, foram discutidas ações e alinhamento de cooperação para enfrentamento da violência na cidade. Diego Silva e Michele Silva detalharam o trabalho desenvolvido na campanha #RolândiaContraAViolência e foram elogiados, devido a campanha de conscientização trazer bons resultados.

NCPMR