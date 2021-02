Rolândia: Prefeito, Secretária de Saúde e diretor do hospital São Rafael solicitam colaboração para o hospital ao Cônsul geral do Japão e ao deputado federal Luiz Nishimori

O Prefeito Ailton Maistro, o Vice-prefeito Márcio Vinícius, o Secretariado Municipal, Secretária de Saúde Paloma Pissinati e o Diretor Geral do Hospital São Rafael Fernando Aguilera, aproveitaram a visita do Cônsul Geral do Japão, Masahiro Takagi e do Deputado Federal Luiz Nishimori e uma comitiva japonesa, na Prefeitura, para solicitarem apoio ao Hospital São Rafael.

A comitiva japonesa se manifestou ao dispor para contribuir. O Deputado Nishimori se colocou à disposição para colaborar na captação de recursos federais em Brasília.

