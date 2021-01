Rolândia: Prefeito solicita recursos para o Hospital São Rafael

Em reunião na quinta-feira (07), o Prefeito Ailton Maistro e a equipe de governo, na pessoa da Secretária de Saúde Paloma Pissinati, solicitaram ao Governo do Estado, para a Diretora da 17º Regional de Saúde Lúcia Lopes e a Chefe da Divisão de Gestão em Saúde da 17º Regional de Saúde (vinculada a Secretaria Estadual de Saúde – SESA) Sandra Bonini, repasses de recursos mensais para custeio do Hospital São Rafael.

No encontro, foi solicitada uma nova possibilidade de contrato ao Estado do Paraná, considerando o término do repasse de subvenção que aconteceu em dezembro, para que o Hospital não tenha perdas financeiras.

A sinalização foi positiva. Novo encontro vai acontecer na semana que vem para projetar os valores.

