Rolândia: Prefeito, vice e autoridades participam da missa de aniversário na paróquia do Novo Horizonte

O prefeito municipal, Ailton Maistro, a primeira dama Ana Maria Mungo Maistro, o vice-prefeito Márcio Vinícius, o secretário de Finanças Éder Evangelista, o secretário de Planejamento Zeca Salgueiro, o presidente da Câmara, vereador Reginaldo Silva, a vereadora Cristina Pieretti, familiares (filhos, genros, nora e netos do prefeito, as filhas do vice-prefeito), convidados e a comunidade participaram, no último dia 27, da Santa Missa de celebração dos 78 anos de Rolândia.

A solenidade foi celebrada pelo padre Frei Gilberto de Oliveira, na Paróquia São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Fátima, situada na Av. Girassol, 280 - Jardim Novo Horizonte. A vice-primeira-dama, Simone Salvador, cantou na celebração, com a equipe de louvor da igreja.