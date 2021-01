Rolândia: Prefeitura aciona o D.E.R. para retirar trânsito de caminhões pesados da área central

O Prefeito Ailton Maistro, o Vice-Prefeito Márcio Vinícius, os Secretários de Infraestrutura e de Serviços Público José Luiz Polvani, o Secretário de Planejamento Zeca Salgueiro e o procurador Jurídico do Município Wilson Sócio Júnior, solicitaram a Casa Civil do Paraná e ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) para que alterem a sinalização de trânsito de caminhões pesados do centro da cidade, sobretudo da Avenida Presidente Getúlio Vargas, com o aumento e reforço na sinalização viária nos Contornos Norte e Sul e o consequente desvio do fluxo. No encontro, o engenheiro do DER Wagner Mazur e a Chefe da Casa Civil Sandra Moya demonstraram boa acolhida para o pedido.

Um encontro com os técnicos do DER deve acontecer na semana que vem para dar andamento na solicitação.

NCPMR