Rolândia: Prefeitura adquire cinco vans para transporte escolar

Na quinta, dia 7, no pátio interno da prefeitura, o prefeito Ailton Maistro e a secretária de Educação, Leise Camargo, apresentaram os cinco novos veículos para transporte escolar.

Prestigiaram o evento a primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro, o secretário de Planejamento Zeca Salgueiro, a secretária de Saúde Karla Ulinski, a secretária de Cultura e Turismo Flávia Galbero, a secretária de Compras, Licitação e Patrimônio Maria Gorla Fernochi, o Procurador Geral Wilson Sócio Júnior, o chefe de Gabinete Sérgio Domingues e os vereadores Reginaldo Silva (presidente da Câmara), Professora Janaína Beneli, Cristina Piereti, Rodrigão, Ratolino, Isaac Altino e Vilmar Boy, a chefe do setor de Transporte Escolar, Ana Paula Pirani, e servidores municipais.

Os utilitários Renault Master, para 15 passageiros, foram adquiridos com recursos do município e vão modernizar a frota e trazer ainda mais conforto e segurança aos estudantes. Eles já entram de imediato em circulação (os motoristas já receberam as chaves) e vão atender as linhas dos alunos especiais e da zona rural e vão substituir cinco VW Kombi que faziam o serviço.

Atualmente, Rolândia tem cerca de 1.200 alunos contemplados, com 32 linhas, do transporte de escolares e que atende os alunos, com quatro anos ou mais, da zona rural, Perazolo e região e Nobre.

Para mais informações, o setor atende de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 14h às 16h, no saguão da Prefeitura. O telefone do setor é 3255-8629.