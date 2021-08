Rolândia: Prefeitura vai fazer leilão de bens do município dia oito de outubro

A Secretaria de Compras, Licitações e Patrimônio comunica que a Prefeitura de Rolândia vai realizar um leilão de bens inservíveis, lenhas e sucatas. Serão 71 lotes, sendo 29 de veículos e 42 de equipamentos ou sucatas, em um valor global mínimo de R$ 139.400,00 (cento e trinta e nove mil e quatrocentos reais).

O leilão será online e os interessados em participar do certame poderão dar lances até a data e horário agendado para a realização do leilão pela internet, por intermédio do site www.hkleiloes.com.br

Data do Leilão: 8 de OUTUBRO de 2021(sexta-feira), a partir das 13h

Datas de visitação: de 4 a 7 de Outubro de 2021 (segunda a quinta) , mediante agendamento prévio.

As visitas serão em dois horários ao dia, sendo o primeiro às 13h e o segundo às 15h.

Disponibilidade do Edital e Informações:

Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Rolândia - Pr, no horário 12h às 18h, através dos telefones (43) 3323- 0015 ou (43) 3255-8600, através dos e-mails: licitacao@rolandia.pr.gov.br e contato@kronberg.com.br. e também nos sites: www.hkleiloes.com.br e www.rolandia.pr.gov.br .

Mais informações sobre os detalhes do leilão e sobre os lotes que serão leiloados, clique no link http://www.rolandia.pr.gov.br/?pag=T1RVPU9EZz1PV0k9T1RrPU9UUT1OMlE9T0dNPU9XST1PR1U9T0dNPU9HWT1PV009T1dZPQ==&id=13377