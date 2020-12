Rolândia: Presépio do artista Edson Massucci na praça Castelo Branco

A Secretaria Municipal de Cultura de Rolândia comunica que a obra “PRESÉPIO NATALINO”, do artista Edson Massucci, está exposta na Praça Castelo Branco, ao lado da rodoviária, na área central.

A obra é composta por seis peças que representam o Menino Jesus, Maria, José e três anjos. Os elementos são feitas em alumínio expandido (telinhas de parabólicas) com pintura e possuem aproximadamente 1,80m de altura cada uma, com exceção do Menino Jesus. O artista criou o presépio para a Cooperativa de Crédito Sicoob de Londrina em 2016 e a instituição doou no começo do mês as peças para o município de Rolândia.

Árvores De Natal Em Rotatórias

Rua Willie Davids esquina com Avenida Romário Martins (Parquinho Central)

Avenida Salgado Filho com Interventor Manoel Ribas (Maruishi)

Avenida Interventor Manoel Ribas com Romário Martins (Correios)

Avenida Tiradentes com Romário Martins (Rodoviária)

Avenida Romário Martins com Avenida Presidente Bernardes

A maior árvore terá oito metros de altura e ficará na Avenida Ayrton Rodrigues Alves, na rotatória com a PR-323 e a Estrada Rolândia-Pitangueiras (entrada do Nobre, saída para São Martinho).

Mais a Casa Natalina, na rua Saguaragi esquina com rua Topázio, na Vila Oliveira.

E ainda a árvore flutuante no Lago San Fernando!

