Rolândia: Procon alerta para golpes que, infelizmente, vitimaram rolandenses

O Coordenador do Procon Rolândia, Sérgio Masson, alerta a população para dois golpes que, infelizmente, vitimaram rolandenses e os casos chegaram até o Procon; um é o golpe da “senha de cartão”, quando o golpista liga para a vítima e pede dados pessoais e até a senha do cartão e avisa que um motoboy vai buscar o cartão; o outro é o “boleto fraudulento”, quando o cidadão recebe um boleto que não corresponde com o do lojista real e acaba pagando por um boleto de terceiro.

Além disso, o Procon Rolândia orienta sobre as promoções de “Black Friday” de lojas virtuais, que prometem descontos imensos, mas que não entregam o produto comprado.

O Procon Rolândia atende de segunda a quinta (às sextas são feitos apenas atendimentos previamente agendados, audiências e serviços internos), das 9h às 12h e das 13h às 16h na Avenida dos Expedicionários, 291, centro, prédio do Banco do Brasil – 3º andar. Fones 3906-1028 ou 3156-0564.

NCPMR