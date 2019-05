Rolândia: Profis 2019 com desconto de até 100% em juros e multas até 31 de maio

A Secretaria de Finanças comunica que o Programa de Regularização Fiscal (Profis) 2019 está em vigor. A ação visa regularizar as pendências de impostos atrasados (para débitos de até 31/12/2018). O Profis possibilita a oportunidade de quitar débitos com descontos de até 100% em multas e juros. Basta procurarsetor de Tributação no piso térreo da Prefeitura, que fica na Avenida Presidente Bernardes, 809, Centro.

Se for parcelar, pode ser em até seis vezes, sendo a primeira parcela à vista e as demais em 30, 60, 90, 120 e 150 dias. O prazo para ter o desconto de 100% da multa e juros vai até 31 de maio, válido somente para o pagamento integral e à vista.

A partir de 1º de junho, o desconto será de:

À vista - 90%

2 vezes - 85% (1 à vista + 1 para 30 dias)

3 vezes - 80%(1 à vista + 1 para 30 dias + 1 para 60 dias)

4 vezes - 75%(1 à vista + 1 para 30 dias + 1 para 60 dias + 1 para 90 dias)

5 vezes - 70% (1 à vista + 1 para 30 dias + 1 para 60 dias + 1 para 90 dias + 1 para 120 dias)

6 vezes - 65% (1 à vista + 1 para 30 dias + 1 para 60 dias + 1 para 90 dias + 1 para 120 dias + 1 para 150 dias).

