Rolândia: Profis em vigor até 31 de agosto; contribuinte pode visualizar seus débitos por meio de aplicativo de celular

Neste momento de pandemia mundial, no qual o efeito sobre a economia tem afetado pessoas físicas, empresas e o setor público, a Prefeitura de Rolândia tem trabalhado para minimizar ao máximo o impacto sobre sua população, como prorrogações de prazo e manutenção dos investimentos em saúde pública. Entre essas ações está a implantação do PROFIS 2020 – Programa de Recuperação Fiscal – com condições mais favoráveis aos contribuintes. Neste novo PROFIS, nossos contribuintes terão condição especial para quitação de seu débito a vista, com 100% DE DESCONTO de multas e juros, para pagamento até 31 DE AGOSTO. Para o contribuinte que desejar aderir ao programa parcelando seus débitos, poderá fazer em até 6 parcelas.

Antes de dirigir-se até a Central de Atendimento do Departamento de Tributação da Secretaria de Finanças, o contribuinte poderá visualizar os débitos pendentes de seu imóvel ou empresa através de seu celular ou computador, através do aplicativo CIDADE MOB.

Para acessar o aplicativo, siga os seguintes procedimentos:

1 – Smartphone (celular):

Acesse o Play Store do seu celular e pesquisa Cidade Mob. Acesse o aplicativo da GOVBR. Instale em seu celular e, cadastre-se seguindo os passos do aplicativo e, selecione a cidade PR - ROLANDIA.

Ao acessar com seu CPF e Senha o aplicativo apresentará as informações do sistema da Prefeitura de Rolândia que estão vinculadas ao seu CPF.

2 - Desktop (computador)

Acesse no seu navegador de internet (browser) o endereço: m.cidademob.com.br.

Cria uma conta informando CPF, e-mail e Celular e siga os passos para criação do usuário e após, acesso o sistema.