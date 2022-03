Rolândia: Programa "Rolândia Unida Pela Dignidade Menstrual" deve beneficiar, de imediato, 450 mulheres

Na quarta-feira, no Centro Cultural Nanuk, o prefeito de Rolândia, Ailton Maistro, o secretário de Assistência Social, Diego Silva e a secretária de Saúde, Karla Ulinski, detalharam o programa de governo “ROLÂNDIA UNIDA PELA DIGNIDADE MENSTRUAL”, que tem apoio da Câmara Municipal, por meio da Procuradoria da Mulher.

As mulheres cadastradas no CadÚnico da Assistência Social, e que tenham renda familiar per capita de até R$ 210, já podem solicitar absorventes em um dos três CRAS da cidade: San Fernando, Nobre e Vila Oliveira.

A previsão é, de imediato, atender cerca de 450 mulheres, sendo 300 de modo fixo e 150 variáveis.

Trouxeram depoimentos importantes que valorizaram a ação: a secretária de Educação Leise Camargo, a Diretora de atenção básica, da secretaria de Saúde, Angela Schneider, a pedagagoa e diretora da escola municipal Nossa Senhora Aparecida (Bartira) Michele Nassú e a pedagoga do colégio estadual José Alexandre Chiarelli, Tânia Cassemiro de Freitas.

Participaram do lançamento o vice-prefeito Márcio Vincíus, a primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro, o secretário de Planejamento Zeca Salgueiro, o secretário de Desenvolvimento Econômico Horácio Negrão, a secretária de Cultura e Turismo Flávia Galbero, o deputado estadual Cobra Repórter, a chefe do escritório regional da SEJUF Deise Tokano, o vereador Reginaldo Silva, a vereadora Cristina Piereti (procuradora da mulher), diretoras e servidoras da Assistência Social, Saúde e Educação do Município, a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Irmã Elizabeth Mendes, Gisele Negrão representando o Lions de Rolândia, servidores municipais e convidados.

NCPMR