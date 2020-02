Rolândia: PSS da Saúde vai contratar 29 profissionais mais cadastro de reserva

A Secretaria de Saúde tornar público a abertura de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação, por prazo determinado, com fundamentos nas Leis Complementares Municipais de nº 55/2011, 3744/2015 e Lei Ordinária Municipal 3.731/2015, com a finalidade de atender a necessidade excepcional de interesse público do Município de Rolândia, para os seguintes cargos:

 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (40 HORAS);

 CONDUTOR SOCORRISTA (40 HORAS);

 ENFERMEIRO (40 HORAS);

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM (40 HORAS);

 TÉCNICO EM LABORATÓRIO (40 HORAS);

 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA (40 HORAS);

 TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24 HORAS);

 PSICOLÓGO (30 HORAS)  MÉDICO ESPECIALISTA AUDITOR E REGULADOR (20 HORAS)

Confira o edital: http://www.rolandia.pr.gov.br/images/EDITAL_PSS_2020.pdf