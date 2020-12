Rolândia: Quase 50% da cidade já tem iluminação de Led; confira as melhorias das secretarias de infraestrutura e de serviços públicos nos últimos cinco anos

As Secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos realizaram diversas obras e intervenções que garantiram qualidade de vida aos cidadãos rolandenses ao longo dos últimos cinco anos. Relembre algumas dessas benfeitorias.

Iluminação Pública de LED – instalação de aproximadamente 5.200 unidades de luminárias de LED, o que corresponde a quase 50% de todo município, incluindo os distritos de São Martinho e Bartira, com a iluminação modernizada. Essa quantidade se refere apenas a iluminação das vias, sem contar as luminárias instaladas em praças, áreas institucionais e entorno do Lago San Fernando. Nossa iluminação era composta de lâmpadas de vapor de sódio de 400, 250 e 150 watts, e foram substituídas por luminárias de LED de 150 e 100 watts. Além da melhora da luminosidade essa troca já impactou em uma economia mensal de aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais) na fatura de energia elétrica da cidade Foram contemplados todos os bairros do município, privilegiando avenidas e vias de maior trafego, formando assim verdadeiros corredores iluminados com LED. Além do custo de energia teremos economia com manutenção da iluminação pública, visto que essas luminárias possuem uma vida útil mínima exigida em edital de 50.000 horas, e uma garantia de 5 anos.

- Ponte sobre o Córrego Marabú – a cada chuva apresentava problemas, impedindo o acesso a Pousada Marabú, a ponte foi levantada, com as cabeceiras feitas em concreto e com aumento do vão o que eliminou os problemas corriqueiros.

- Estrada Km 10 ao Bartira – Possuía calçamento em paralelepípedo e gerava muita reclamação dos usuários, foi realizada a pavimentação com TST – Tratamento Superficial Triplo – e após foi realizada a pintura das faixas de demarcação na via.

- Estrada São Rafael – Apresentava vários pontos deteriorados, sendo recuperados com tapa buracos e posterior aplicação de TST – Tratamento Superficial Triplo – melhorando as condições de escoamento de safra e do turismo no local.

- Estrada do Caramuru – Esta em fase de execução o calçamento com pedra irregular através de recurso liberado pelo governo estadual.

- Estrada da Figueira – uma reinvindicação de muitos anos dos agricultores era o levantamento da estrada da Figueira, e isto foi o primeiro serviço realizado por nossa escavadeira hidráulica, trazendo mais conforto e principalmente segurança para os produtores rurais.

- Estrada Pintassilgo – foi realizado o levantamento de aproximadamente 1200 metros dessa estrada, com as adequações necessárias para melhor tráfego.

- Estrada do Bengali – estrada com muita reclamação, inclusive com notificação da Adapar, foi feito o levantamento e adequações em toda extensão dessa via.

- Ponte divisa com Pitangueiras – foi realizada uma parceria com a prefeitura de Pitangueiras para reconstrução da ponte de divisa entre os dois municípios, sendo que eles entraram com o material e a Prefeitura de Rolândia com a mão de obra.

- Pintura da capela mortuária Central – foi realizada a pintura, reforma do telhado e troca das calhas da capela central que estava muito deteriorada. Também foram trocados mobiliários como as longarinas, sofás da sala de descanso e bebedouro de inox.

- Reforma da Capela da Vila Oliveira – já licitada com inicio das obras ainda para o mês de dezembro.

- Cemitério Parque das Hortênsias – foi realizada a construção das primeiras carneiras, adequações necessárias para obtenção de licença de operação, iluminação interna e das vias de acesso com luminárias de LED e com isso foi possível o início de operação desse cemitério.

- Reforma do Parquinho Central – antes local apenas freqüentado por andarilhos e usuários de drogas o Parquinho Central foi totalmente remodelado, com a instalação de um campo de grama sintética através do programa Meu Campinho, quadra de areia, parque infantil de madeira, brinquedo com acessibilidade, pista de caminhada e iluminação em LED. Hoje está sendo concluída a construção de dois banheiros em um dos containers. Com certeza o espaço público mais utilizado pela população e por comerciantes ambulantes.

- Reforma da Praça Japão – foi realizada a troca de toda calçada que estava bem deteriorada por uma nova de concreto, e trocada a iluminação para LED.

- Praça da Igreja de São Martinho – foi realizada a troca de toda iluminação da praça por luminárias de LED, mais eficientes e econômicas. Ressaltando que foram usados postes já existentes que foram reformados e adaptados para as novas luminárias.

- Praça da Igreja São Paulo – da mesma forma foi substituída a iluminação antiga por luminárias de LED.

- Áreas institucionais do Conjunto Manoel Muller – local de constante roubo de fiação elétrica esses espaços ficavam mais as escuras do que acessos, depois de muita reposição de material optamos por fazer uma iluminação nova, com postes de concreto, fiação aérea de alumínio e luminárias de LED o que resolveu o problema com furtos e melhorou a eficiência e economia da iluminação. Também foi realizada a troca da calçada em um dos espaços pois estava inteira danificada.

- Iluminação do Lago São Fernando – assim como na praça do Manoel Muller, o entorno do Lago São Fernando era constante vitima de furto de fiação de energia elétrica, o que acarretava um enorme prejuízo ao município. Seguimos o mesmo projeto com postes de concreto, fiação aérea de alumínio e luminárias de LED, o que deixou o local lindo e muito bem iluminado.

- Terminal Skate – com o mesmo problema de furto optamos pela mesma solução e instalamos as luminárias de LED.

- Praça Castelo Branco – reivindicação antiga, principalmente dos comerciantes da feira da lua, estamos terminando no dia de hoje a substituição da iluminação antiga por luminárias de LED, num total de 27 postes com 2 luminárias cada.

- Parquinho da Vila Oliveira – em parceria com os vereadores o parquinho da Vila Oliveira foi reformado, com pintura de brinquedos, readequação de cerca, troca de areia, reforma do banheiro e instalação de luminárias de LED.

- Centro Comunitário Arnaldo Busato – outra reivindicação antiga foi feita a iluminação do entorno desse centro comunitário trazendo mais segurança aos usuários e aos moradores do entorno.

- Limpeza de bueiros – com a utilização do caminhão de hidrojato realizamos a limpeza dos bueiros de muitos bairros do município, sempre limpado o bairro inteiro, com reposição de tampas de concreto e com instalação de poços de visita onde não tinha e instalação de anel de ferro com tampa, o que nos obrigava a cortar o asfalto para realizar a limpeza. Nessa linha foram limpos os bueiros dos Conjuntos Perazolo, Tomie Nagatani, Francisquini e Ainda Nogueira, os bueiros do Jardim do Lago e os bueiros da região do São Fernando, também conhecida como 5 conjuntos. Além da limpeza realizada no bairro todo, tínhamos as demandas individuais de bueiros entupidos em locais isolados do município e que tinham que ser realizadas.

- Roçagem – um trabalho constante e sem fim pois o município possui 1.500.000 m² de área de roçagem, sendo que desse total a empresa Sanetran pode roçar 200.000 m² por contrato, sobrando a diferença toda para o serviço público, sem contar que na época de chuva e calor o mato cresce muito rápido, dificultando ainda mais manter os locais em dia.

- Tapa buracos – serviço também contínuo na secretaria, principalmente após as chuvas de 2016 onde nossa malha viária foi muito afetada. Mesmo com uma equipe reduzida e com o alto custo dos insumos o tapa buracos não deixou de ser realizado pela secretaria de infraestrutura.

- Micropavimento – importante conquista da administração Doutor Francisconi, o caminhão com a usina de micropavimento tem um papel importantíssimo no município, visto que, a aplicação desse revestimento após um tapa buracos ajuda a impermeabilizar o asfalto, evitando assim que logo surjam novos buracos, aumentando a vida útil da pavimentação. Apesar de algumas dificuldades de formar mão de obra e do crescente aumento do custo dos insumos pudemos ter alguns avanços nesse serviço e, dentre outros lugares, destacamos o micropavimento em todo Jardim Campo Belo, Avenida Itamarati, Estrada do Ceboleiro e em várias ruas do Jardim São Fernando. Destacamos que tem local, como por exemplo a Av. Itamaraty, que o tapa buracos era quase que mensal devido ao alto tráfego de veículos pesados, e que passados quase dois anos da micropavimentação, não foi necessária nenhuma intervenção nessa via. Além do trabalho realizado com nosso caminhão tivemos também o trabalho de micropavimentação realizado pelo Cindepar na região da Vila Oliveira, Novo Horizonte e Central.

- Lama asfáltica – também se trata de uma impermeabilização do asfalto, assim como na micropavimentação, porém feita de forma manual, onde os próprios servidores espalham a massa na via com rodinhos. Esse procedimento também foi aplicado em algumas ruas da cidade, como por exemplo na Vila Odório, onde o caminhão de micro não conseguia ter acesso. Por ser mais rústica, porém ter um custo menor, é realizada em vias te menor tráfego.