Rolândia: Quer ajudar a deixar a cidade ainda mais bonita? Rolândia tem a lei “adote sua cidade”

Você quer deixar sua cidade ainda mais bonita? Entidades da sociedade civil, associações de moradores e pessoas jurídicas legalmente constituídas com sede em Rolândia podem adotar praças e jardins públicos, áreas verdes, canteiros centrais de avenidas e demais áreas públicas da cidade.

Os interessados em participar do Projeto "Adote sua Cidade" deverão apresentar sua proposta à Secretaria Municipal de Planejamento e a carta de intenção do interessado deverá vir acompanhada da proposta e o resumo do projeto

As intervenções estruturais que visem a realização de melhorias urbanísticas, paisagísticas e manutenção das áreas adotadas devem ser aprovadas pela Secretaria de Planejamento.

O "Termo de Adoção" terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, por períodos iguais e sucessivos.

O adotante terá a oportunidade de colocar uma placa identificando quem está realizando a conservação e manutenção do espaço.

Ficou interessado? Ligue 3255-8607 de segunda sexta, das 12h às 18h!