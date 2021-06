Rolândia: "Meu Campinho" do Roland Garten tem obra com 82% de cronograma de execução

Está em andamento a obra de construção de um "Meu Campinho", na praça do jardim Roland Garten, na rua Salvador Poliquesi. No empreendimento estão contemplados a construção de um campo de futebol de grama sintética, nova iluminação, rede de cobertura, playground com gangorra, escorregador, balanço e balanço para cadeirantes, pista de caminhada, paisagismo e serviços complementares.

O cronograma já está 82% executado. A obra é indicação da então Vereadora Edileine Griggio e advinda de emenda parlamentar do Deputado Estadual Cobra Repórter.

Obras da construção de um "Meu Campinho" no Jardim Morumbi/Santiago alcançam 82% do cronograma

O andamento das obras para a construção de um "Meu Campinho", no Jardim Morumbi/Santiago alcançou 82%. O empreendimento contempla: campo de futebol society 18mx36m, pista em paver em volta do campo, calçada nova, quadra de areia, iluminação dentro da quadra e arborização. O "Meu Campinho" está sendo instalado em uma área institucional na Avenida Adelaide Farina.

NCPMR