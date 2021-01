Rolândia: Roberto Negrão visita obras em andamento

O Prefeito em Exercício Roberto Negrão foi conferir a execução de obras que trazem mais qualidade de vida ao cidadão rolandense.

Ele visitou as obras da revitalização da pista de atletismo do Estádio Erich Georg, que tem previsão de término em fevereiro de 2021 e chegou a 60% de execução e também a revitalização de área institucional no Vale Verde, que está 58% executada, com previsão de término em fevereiro de 2021.

NCPMR