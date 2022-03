Rolândia: Sanepar inicia diagnóstico participativo

Por meio de entrevistas e reuniões, trabalho visa identificar os impactos ao manancial Águas do Ema

Ontem (11), a Sanepar iniciou em Rolândia as visitas domiciliares para o levantamento das condições ambientais, sociais e econômicas da bacia hidrográfica do Ribeirão Águas do Ema, manancial da cidade. O objetivo do trabalho é identificar riscos atuais e futuros que impactam na quantidade e na qualidade da água do manancial.

O levantamento será feito por meio de entrevistas individuais e reuniões com a comunidade, envolvendo 191 propriedades rurais e urbanas localizadas na área da bacia do manancial. São 143 propriedades com Cadastro Ambiental Rural (CAR), do Ministério da Agricultura e Pecuária, e 48 moradores da área urbana, considerando como território-alvo os imóveis que ficam a montante (acima/antes) do ponto de captação da Sanepar.

De acordo com a gestora socioambiental da Sanepar, Andréa Fontes, o diagnóstico será composto por dados como infraestrutura, atividades desenvolvidas, caracterização ambiental, origem da água, destino dado ao esgoto e aos resíduos sólidos, práticas de conservação do solo e métodos de cultivo ou manejo vão compor o diagnóstico. A definição de ações prioritárias ocorrerá com a participação das propriedades rurais cadastradas no CAR, em reuniões comunitárias. Em Rolândia, a previsão é a de que o trabalho seja concluído em julho deste ano.

Paraná

Além do manancial de Rolândia, o Diagnóstico Participativo ocorre em mais 13 bacias hidrográficas do Paraná, envolvendo quase 5 mil propriedades rurais em 26 municípios do Estado. O desenvolvimento de futuros projetos e ações subsidiados pelo Diagnóstico entrarão nos Planos de Segurança de Água e terão recursos oriundos do programa Fundo Azul, da Sanepar, e de parcerias.

As abordagens nas propriedades serão feitas por agentes contratados e capacitados pela Sanepar. Eles estarão identificados por crachá, colete azul e veículos com a inscrição "A serviço da Sanepar", observando os cuidados de prevenção à Covid-19. Para a efetividade do trabalho e tendo em vista o interesse de toda a comunidade para a preservação do manancial de abastecimento, é muito importante que os envolvidos recebam os agentes e colaborem com a pesquisa. Em caso de dúvida, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 ou site www.sanepar.com.br.