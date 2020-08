Rolândia: SEARA/JBS vai investir r$ 43 milhões de reais e contratar 150 novos colaboradores

O Secretário de Desenvolvimento Econômico Ernesto Nogueira entregou ao Gerente Agropecuário da Seara/JBS, Alexandre Miguel de Souza, o Alvará de Licença para o início das obras da construção de aviários de frango, com alojamento, produção de ração e abate, que vai gerar 150 empregos diretos mais os colaboradores indiretos, um investimento de R$ 43 milhões da empresa na cidade de Rolândia.

Segundo Ernesto Nogueira, “a secretaria de desenvolvimento econômico assessorou o processo, ajudando nas liberações dos alvarás, para dar agilidade ao processo e contribuir na geração de empregos e renda no município”.

No início das obras, serão contratados profissionais da construção civil e, em paralelo, a atividade agrária da região vai ganhar um incremento na demanda, gerando vagas de trabalho no campo.

Ernesto Nogueira informa que o investimento vai contemplar o aumento da capacidade de armazenamento de milho para as rações em cem mil toneladas de milho, além da permitir a produção de de dez mil toneladas de ração por mês. A Seara/JBS vai investir ainda na contrução de 40 aviários destinados a produção de matrizes de postura de ovos férteis.

“A JBS investe porque acredita em Rolândia, tem o apoio da Administração Municipal e vê credibilidade e tem o respaldo do Poder Público. Quando a Prefeitura trabalha em apoio ao empresariado, o resultado é esse: investimentos e geração de emprego. E a cidade ganha ainda com o aumento de arrecadação, que será revertido em benefícios para toda a populaçação”, destaca.

Com as obras, serão 80 aviários de frango de corte em área de 237 mil metros quadrados e mais de três milhões e trezentas mil aves alojadas. Com o investimento, vai ampliar a produção e, automaticamente, mais empregos serão gerados com o maior abate de frango.