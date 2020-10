Rolândia: Secretaria de Municipal de Esportes recebe ônibus

Foi entregue, ontem (15), o ônibus no valor de R$ 380 mil para a cidade de Rolândia. O veículo será usado pela secretaria municipal de Esportes e só foi possível através de uma emenda do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

“Fui, pessoalmente, até o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, explicar a necessidade e prontamente ele autorizou a licitação. Trata-se de mais um pedido nosso feito para a cidade de Rolândia e atendido pelo Governo do Estado”, lembrou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp