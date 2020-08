Rolândia: Secretaria de Planejamento informa sobre o andamento de obras com verbas estaduais e federais

A Secretaria de Planejamento informa que, para a liberação de recursos federais ou estaduais para a execução de obras, são necessárias diversas etapas, desde projeto, conferência de dados e de documentos, licitação e a liberação dos recursos para o início dos empreendimentos. Em média, obras com recursos federais têm pelo menos 14 etapas, da concepção até o início da construção e obras com recursos estaduais têm pelo menos 10 etapas. Por isso, eventualmente, as obras não tem a celeridade que se espera, devido aos trâmites legais.

No tocante a recursos federais, obras como a do Centro Cultural San Fernando, Reforma do Ginásio da Vila Oliveira, Reforma da Quadra do Parigot e Revitalização do Vale Verde (essas já estão licitadas e aguardam a liberação do recurso para iniciar);

Reforma e Ampliação do CCI (licitada, aguarda a assinatura do contrato), Reforma da Quadra do Santiago (Licitada - Aguardando recurso para abrir envelopes), Reforma do Ginásio Emílio Gomes (Aguardando autorização da Caixa para abertura de licitação) e a Reforma do Hotel Rolândia (aguardando parecer técnico referente à análise de projeto) são obras advindas de recursos federais e aguardam a liberação desses recursos, em contas próprias para cada empreendimento. São mais de dois milhões e trezentos mil reais em obras que aguardam o trâmite da Caixa Econômica Federal para prosseguir.

Já projetos que aguardam os próximos procedimentos via PARANACIDADE (Governo Estadual) somam mais de dois milhões de reais: Calçadas com acessibilidade ( projetos aguardam análise); Meu Campinho do Jardim Morumbi, Revitalização da Praça do Novo Horizonte e Reforma da Capela da Vila Oliveira ( Licitados – aguardando assinatura do contrato); Reforma da Pista de Atletismo do Estádio Erich Georg (Licitação será dia 12 de agosto); Meu Campinho do Roland Garten (Licitado e preparando a assinatura de contrato).

Outros projetos, a título de operação de crédito, estão em fase de análise e apresentação de documentos junto ao PARANACIDADE, passam de doze milhões de reais:

Pavimentação Urbana – Avenida Hungria; Drenagem de Emissário III, Aquisição de terreno industrial e Centro de atendimento à infância e adolescência.

NCPMR