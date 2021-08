Rolândia: Secretária Paloma Pissinati tem reunião com o governador Ratinho Júnior

A Secretária de Saúde Paloma Pissinati, com o apoio do Deputado Estadual Cobra Repórter, se reuniram em Curitiba, com o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Eles apresentaram as demandas da cidade e solicitaram mais recursos e equipamentos para melhorar a atenção em saúde na cidade.

A Secretária teve reunião também com chefe da casa civil

A Secretária de Saúde, Paloma Pissinati, esteve em Curitiba e, com apoio do Deputado Estadual Cobra Repórter, esteve reunida com o Chefe da Casa Civil, Guto Silva, e com Diretores da Secretaria Estadual de Saúde. Na ocasião, a Secretária e o Deputado apresentaram demandas da saúde do município, sobretudo no atendimento médico de especialidades e solicitaram recursos para ampliar o atendimento.

