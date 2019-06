Rolândia: Secretários, deputado estadual, vereadora e DER visitam barracão que vai gerar empregos e revitalizar a acesso a cidade pela Br-369

Os Secretários de Desenvolvimento Econômico, Ernesto Nogueira, e de Planejamento, Catarina Schauff, o Deputado Estadual Cobra Repórter e a Vereadora Edileine Griggio acompanharam uma visita técnica do Superintendente Regional Norte do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Marco Aurélio Gataz Sguario ao antigo barracão da DAROM, no acesso a cidade pela BR-369 (saída para Londrina).

No local, com os empresários que adquiriram o imóvel e vão inaugurar a nova central de armazenamento e transbordo do Grupo Fortaleza Agromercantil, foi realizada a visita técnica necessária para projetar a nova disposição do trânsito, que terá impacto das manobras de caminhões.

Ernesto Nogueira destacou a importância da empresa que deverá aumentar a arrecadação do município em cerca de R$ 500 milhões/ano. O Secretário agradeceu o apoio do Deputado Cobra, em nome do Prefeito Doutor Francisconi, que contribuiu e muito para viabilizar o empreendimento.