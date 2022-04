Rolândia sedia reunião do CIDREBAC

O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional Bacia do Cafezal (CIDREBAC), que reúne Rolândia, Londrina, Cambé e Arapongas, com o intuito de promover a melhoria nas estradas rurais, buscando o desenvolvimento sustentável e integrado nos territórios que abrangem os Municípios componentes da entidade, vai chegar para promover as benfeitorias em Rolândia, muito em breve.

Em reunião ontem, dia 8, no gabinete da Prefeitura de Rolândia, o prefeito Ailton Maistro recebeu o Diretor do Consórcio, Silvio Damasceno, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça e assessores do consórcio e das prefeituras para discutir o cronograma das atividades, que visam melhorar as estradas rurais.

O consórcio dispõe de Caminhão basculante, Caminhão comboio, Escavadeira hidráulica, Pá Carregadeira, Rolo Compactador e Trator de Esteira para realizar melhorias nas estradas rurais.