Rolândia: Seleção Militar em setembro vai inspecionar jovens

A Junta do Serviço Militar (JSM) de Rolândia informa que, até aqui, 375 jovens da cidade estão convocados para realizar a inspeção militar. A seleção será realizada no Clube Concórdia de Rolândia, no período de 20 a 23 de setembro de 2021 e será por agendamento.

Aos que constam na relação deverão acessar o site alistamento.eb.mil.br e verificar o dia e horário que deverão comparecer, quem não tiver acesso a internet, pode procurar a Junta Militar no horário das 8h às 13h, na rua Santa Catarina, 1400 centro.

Conforme o Secretário da JSM, José Luis Anselmo, "até aqui, doze jovens foram dispensados, mas deverão comparecer na Junta Militar para pagamento da taxa militar e fazer o juramento à bandeira. O certificado de Dispensa será agendado para a retirada posterior". O alistamento segue até dia 31/08, quem for se alistando, também será convocado para a inspeção.

Confira a relação dos convocados e dos dispensados em anexo.

http://www.rolandia.pr.gov.br/?pag=T1RVPU9EZz1PV0k9T1RrPU9UUT1OMlE9T0dNPU9XST1PR1U9T0dNPU9HWT1PV009T1dZPQ==&id=13084

