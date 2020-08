Rolândia: Selmi vai ampliar a produção e gerar mais empregos com a construção de um moinho de trigo

Desde 2014 com uma unidade dedicada a produção de massas, a indústria Pastifício Selmi, de Rolândia, gera centenas de empregos diretos e indiretos na cidade. Agora, a intenção do grupo empresarial é investir ainda mais na cidade, aumentando a produção e a ideia é diversificar a cadeia produtiva em Rolândia.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernesto Nogueira, "em até 90 dias a direção geral da empresa estará em Rolândia para anunciar a construção de um moinho de trigo, que será a segunda etapa de investimentos da Selmi por aqui, num novo pólo com total de 22 mil metros quadrados", detalha.

Conforme Ernesto Nogueira, "é uma ótima notícia para o município com a geração de inúmeros empregos diretos e indiretos até o final de 2021 e que a secretaria de desenvolvimento econômico vem assessorando com reuniões técnicas dos projetos da construção do moinho de trigo, visando contribuir para agilizar os processos", informa.

O Secretário agendou reuniões com o Corpo de Bombeiros, com o Tenente Justino e o Sargento Micheleti, visando dirimir dúvidas sobre o projeto no que tange a aprovação da corporação, além de reuniões técnicas nas áreas ambientais e de engenharia, junto com o gerente da unidade Selmi de Rolândia, Márcio Santiago.

Nas reuniões sobre as questões ambientes, o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Anderson Buss Cardoso atendeu, junto com Ernesto Nogueira, os técnicos da Selmi.

A obra será muito grande e, Ernesto Nogueira explica que "com o moinho de trigo, a Selmi vai produzir sua matéria-prima em Rolândia, aumentando a produção e depois, numa terceira etapa de expansão, será feita a construção de uma fábrica de bolachas".

Atualmente, a Selmi é uma das três maiores empresas em arrecadação do município e, com todos esses investimentos, vai fortalecer ainda mais a economia da cidade. Ernesto Nogueira acrescenta que ainda "vai gerar centenas de empregos diretos e indiretos, além de aumentar a arrecadação do município até o final de 2021".

Nogueira destaca que isso é fruto da confiança na Administração Municipal. "Os empresários estão acreditando em Rolândia devido a Administração Municipal ser parceira deles e ajudar com assessoria técnica e prover a infraestrutura, inclusive com o transbordo de produção pela linha ferroviária, com o pátio de manobras pronto", arremata.