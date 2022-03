Rolândia: Tiago Amaral viabiliza revitalização da ciclovia

O prefeito de Rolândia, Ailton Maistro, já pode começar a licitar a obra de revitalização da Ciclovia do Trabalhador. O deputado estadual Tiago Amaral atendeu ao pedido dos vereadores Guilherme Spanguemberg e Isaac Altino. A obra terá o custo de R$1,5 milhão. Desse total R$1,1 foram conseguidos junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná (SEDU) e ao governador Ratinho Junior. A outra parte será custeada pela prefeitura.

A ciclovia é usada pela população para se deslocar para o trabalho e também para lazer. A via tem 7, 1 km de extensão e corta a cidade de uma ponta a outra. Trata-se de uma importante alternativa para trafegar em segurança. Inaugurada em 2004, atualmente se encontra muito deteriorada.

Conquista importante

“É uma conquista muito importante para o nosso município. Procuramos o Tiago com esta demanda na metade do ano passado e agora temos a alegria de poder dar esta resposta positiva à nossa população”, explica o vereador Guilherme. Segundo ele, a intenção é de que a obra possa ser inaugurada ainda em 2022.

Para o vereador Isaac Altino, o deputado apoiou a empreitada porque entendeu que a obra é necessária e fundamental para o município. “Como a nossa cidade é plana, há muito ciclistas que usam este meio de transporte para ir ao trabalho, para se exercitar e para lazer. Portanto, os benefícios desta obra para a população vão desde menos manutenção da bicicleta a mais segurança, já que muitos, por conta do mau estado da ciclovia, acabam optando por circular pela BR, o que é muito mais perigoso”, explica.

O prefeito de Rolândia conta que a população está vibrando com a notícia. “A ciclovia se encontra degradada, tem trechos em que nem existe mais, só tem terra. É uma obra que vai impactar diretamente na qualidade de vida dos rolandenses”, afirma. Para ele, com esta obra o deputado Tiago Amaral reafirma uma produtiva parceria com o município.

“É uma satisfação ajudar a tornar realidade esta obra fantástica que vai mudar a cara daquela região. Podem ter certeza que estou junto com Rolândia para tornar esta cidade cada vez melhor”, celebra o deputado Tiago Amaral.