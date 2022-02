Rolândia: Vem aí o “Março Mulher” e o programa “Mulher Segura”

Em uma live no Facebook, ontem, 24,, o prefeito Ailton Maistro, a primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro, o vice-prefeito Márcio Vinícius, o secretário de Assistência Social Diego Silva, as diretoras da secretaria de Assistência Social Fernanda Buranello e Michele da Silva, o vereador Reginaldo Silva (presidente da Câmara) e as vereadoras Cristina Piereti e Professora Janaína Beneli, anunciaram dois grandes eventos, com ações práticas e resolutivas, para as mulheres de Rolândia, que serão lançados no dia 8 de março, no CRAS do Nobre, a partir das 13h.

Vem aí o “Março Mulher” e o “Mulher Segura”.

Uma programação multidisciplinar das secretarias da Prefeitura, em parceria com a Câmara Municipal (por meio da Procuradoria da Mulher), voltada à qualidade de vida das mulheres.

As mulheres de Rolândia podem se inscrever em um dos três CRAS da cidade para participarem do evento – com vagas limitadas, que vai oferecer, de graça, um circuito de atividades como dia de princesa, curso de defesa pessoal, aula de culinária, lanche e atendimento da Procuradoria da Mulher, com orientações jurídicas, de saúde dentre outras, para a qualidade de vida das mulheres.

Endereço dos CRAS, que atendem de segunda a sexta, das 9h às 16h:

CRAS Nobre - Rua Ivaí, 635 – Jardim Nobre

CRAS San Fernando - Rua Francisco Ramos Pereira, s/n – Jardim San Fernando

CRAS Vila Oliveira - Rua Saguaragi, 515 – Vila Oliveira

Secretaria de Assistência Social - fone / Whats App 3906-1139

Confira a live, com as informações em: https://fb.watch/bmngVr-k1n/

#rolandiadecaranova