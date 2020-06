Rolândia: Você já doou para a campanha do agasalho?

A Prefeitura de Rolândia, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que já está em andamento a "Campanha do Agasalho", em parceria com o Instituto Cidade Canção, do Supermercado Cidade Canção. A população pode doar roupas, cobertores s e mantas em um espaço que está disponibilizado no Supermercado Cidade Canção, em Rolândia, Av. Pres. Getúlio Vargas, 1614 - Centro.

