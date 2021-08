Rolândia: XIV Conferência Municipal De Assistência Social será dia 26 mas não terá público externo

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que a XIV Conferência Municipal de Assistência Social não terá público externo.

Seguindo as normas em relação as aglomerações, somente os delegados eleitos nas pré-conferências e representantes de entidades poderão participar, em um número máximo de 25 pessoas.

O evento vai ser realizado no dia 26 de agosto de 2021 (5ª feira),das 13h às 18h, no Centro Cultural Nanuk, com o tema: “Assistência Social: “Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

NCPMR