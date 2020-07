Samu Rolândia recebe mais duas ambulâncias

O Prefeito Doutor Francisconi, a Secretária de Saúde Marisa Mendes Ferreira, a Diretora de Urgência e Emergência, Erika Fernanda dos Santos Bezerra Ludwig, o Diretor de Frotas do Município Luiz Gustavo Jarletti e o Coordenador de Frotas da Secretaria de Saúde Fernando Tizzo receberam hoje duas novas ambulâncias que já estão incorporadas e prestando atendimento aos rolandenses, a serviço do SAMU.

Uma é advinda do Ministério da Saúde, a título de renovação de frota. A outra foi comprada com verbas estaudais, com apoio do Deputado Estadual Cobra Repórter, com contrapartida do município, por cerca de R$ 300 mil.

Essa ambulância dispõe de: cardioversor, aspirador portátil, oxímetro de pulso, eletrocardiógrafo, Desfibrilador Externo Automático (DEA), Monitor Multi Parâmetro e um Ventilador Mecânico de Transporte (muito importante no enfrentamento ao coronavírus), dentre outros elementos. Os dois veículos são da marca Mercedes Benz.

NCPMR