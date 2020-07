Sanepar reabre escritórios de atendimento ao público

Atendimento em Londrina e Cambé deve ser previamente agendado via whatsapp

A Sanepar retoma, hoje, 20, o atendimento presencial em todo o Estado, exceto no Litoral, que abre dia 22, e em cidades que mantém restrições em razão das medidas de enfrentamento à Covid-19.

Nas centrais em Londrina e Cambé é necessário fazer o agendado prévio. A medida visa evitar aglomerações e filas.

As centrais de atendimento estão funcionando em horário diferenciado por causa da pandemia: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13h30, ininterruptamente. As agendas serão feitas por telefone. Em Londrina, para agendar atendimento na Avenida Higienópolis, n. 1.527, o cliente deve enviar mensagem de texto por meio do whatsapp para (43) 99952-4960. Para a central da Avenida Saul Elkind, n. 3.341, o número de contato é o (43) 99952-5003.

Moradores de Cambé devem fazer o agendamento pelo número (43) 99911-9252, para a central localizada na Avenida Brasil, n. 200.

Grandes consumidores, como condomínios, indústrias e comércios, podem fazer contato com a área de atendimento específico pelo (43) 99650-8011.

Presencial

O acesso às centrais é limitado a apenas um membro da família e é proibida a entrada sem máscara. Totens para o autoatendimento continuarão nas áreas externas das centrais. Neles, diversos serviços podem ser viabilizados.

Internamente, além de equipamentos de proteção, como máscara e face shield (escudo facial) para os empregados, as unidades têm áreas demarcadas para definir o espaço mínimo entre as pessoas, equipamentos de aspersão de álcool e álcool gel para uso dos clientes. A limpeza do local é frequente.

Outros canais

A Sanepar reforça o pedido para que os clientes sigam a orientação de isolamento social e utilizem ferramentas digitais como o aplicativo de celular Sanepar Mobile e o site www.sanepar.com.br, pelos quais é possível solicitar serviços e obter informações.

Moradores de Londrina, Cambé e Tamarana também podem pedir serviços e enviar documentos para a equipe de atendentes pelo e-mail londrina@sanepar.com.br.

Ligação Gratuita

Emergências (como vazamentos) devem ser direcionadas para o 0800 200 0115. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar funciona 24 horas.

Outras Cidades

Para saber o endereço e o horário de funcionamento das Centrais de Relacionamento da Sanepar em todo o Estado, basta acessar o site no link: http://site.sanepar.com.br/consulta/escritorios-enderecos-telefones.

Giovanna Migotto da Fonseca/Asimp