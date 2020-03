Santa Mariana: compra de carro e recursos para caminhão pipa

O Município de Santa Mariana vai comprar um automóvel no valor aproximado de R$ 44,5 mil, para uso a serviço da comunidade. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedu) repassará R$ 37,8 mil e a Prefeitura entrará com a contrapartida de R$ 6,6 mil.

O deputado estadual Tercilio Turini agendou reunião com o secretário João Carlos Ortega e, com a participação do prefeito Jorge Nunes, solicitou a liberação de mais de R$ 300 mil para aquisição de caminhão-pipa, que será utilizado no atendimento à comunidade de Santa Mariana.