Santo Antônio da Platina celebra aniversário com live musical

Santo Antônio da Platina comemora na próxima sexta-feira, 20 de agosto, o aniversário de 107 anos do município. As comemorações serão feitas de maneira online, com uma live musical que será transmitida pelas redes sociais da prefeitura municipal..

A programação, organizada pelo Departamento Municipal de Cultura, vai valorizar os talentos locais com apresentações musicais com cerca de duas horas de duração, intercaladas entre vídeos gravados e apresentações realizadas na Casa da Cultura Platinense.

A transmissão acontece na próxima sexta-feira (20), a partir das 19h, com transmissão pela página do Facebook da prefeitura municipal.(clique aqui).

Programação Religiosa

Também serão realizadas programações religiosas em comemoração ao aniversário do município. No dia 20 de agosto, às 19h30, será realizado um culto ecumênico no templo da Igreja Metodista Central.

Na Igreja Matriz será realizada Missa em Ação de Graças às 6h30 e também às 19h30.