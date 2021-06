Santo Antonio da Platina: Lupion indica R$ 1 milhão em emenda para Hospital Regional do Norte Pioneiro

O deputado federal Pedro Lupion (Democratas) informou, na quarta-feira ( 1), por meio de ofício encaminhado ao prefeito de Santo Antônio da Platina, Zezão, que apresentou emenda parlamentar destinada ao Hospital Regional do Norte Pioneiro, no valor de R$ 1 milhão, para a aquisição de um aparelho de tomografia.

Segundo Lupion, os recursos que serão destinados ao município é resultado da parceria de trabalho do deputado com o chefe do executivo municipal, o vice, Chico da Aramom e os vereadores: Mineiro, Flavinho Mayorki, Rudi do Povão, Buchecha, Breno,Fran do Salão.

O deputado explica que o Hospital Regional, em Santo Antônio da Platina, atende 22 municípios da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho e a aquisição do equipamento possibilitará um melhor atendimento para população de toda a região.

“Esse é mais um compromisso com Norte Pioneiro que estamos assumindo em benefício da saúde da nossa gente. Estamos sempre atentos e comprometidos em trazer, cada vez mais, melhorias e conquistas importantes em qualquer área que os nossos municípios demandarem”, aponta Lupion