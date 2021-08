Santo Antônio da Platina: Prefeitura entrega dois novos carros para Assistência Social e Lar Jesus Adolescente

O prefeito José da Silva Coelho Neto e o vice-prefeito Francisco Monteiro entregaram na última semana a chave de dois novos veículos para a secretaria de assistência social e para o Centro Educacional Lar Jesus Adolescente. A entrega foi feita para a presidente da entidade Setime Barreto e ao secretário de assistência social Cristiano Benedito Lauro.

“Este veículo vem para estruturação da rede sócio assistencial e será utilizado principalmente no transporte de alimentos da agricultura familiar do programa Compra Direta para as famílias atendidas pelo CRAS”, informou o secretário. Já o veículo destinado ao Lar Jesus Adolescente ficará disponível para demandas da entidade.

Os veículos, duas picapes zero quilômetros, são provenientes de recursos do governo federal, uma delas viabilizada por emenda parlamentar do deputado federal Diego Garcia (PODE).