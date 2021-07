São Jerônimo da Serra: Estado libera R$ 1,7 milhão para renovar maquinário

Por falta de certidão negativa, cidade estava impossibilitada de contrair empréstimos há mais de uma década. Prefeitura do município vai adquirir duas retroescavadeiras hidráulicas, uma motoniveladora e um caminhão caçamba basculante 6x4.

Na quarta-feira (14) é simbólica para a pequena São Jerônimo da Serra, cidade de pouco mais de 11 mil habitantes no Norte Pioneiro do Paraná. Depois de mais de 12 anos, o município conseguiu formalizar um convênio com o Governo do Estado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou a liberação de R$ 1.704.800,00 para a compra de novos maquinários para a localidade. Os recursos são a fundo perdido, por transferência voluntária da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu).

“É sem dúvida uma data muito importante para São Jerônimo da Serra, um município que convivia com inúmeros problemas por causa da ausência de certidão negativa, impeditivo para a obtenção de empréstimos”, disse o governador. “Agora, com tudo resolvido, tem a condição de firmar esse convênio de mais de R$ 1,7 milhão com o Estado, o primeiro passo para a transformação da cidade”.

Ele destacou que os recursos permitirão à prefeitura adquirir duas retroescavadeiras hidráulicas, uma motoniveladora e um caminhão caçamba basculante 6x4, maquinário voltado para a manutenção da cidade. “Vai impactar muito o dia a dia de São Jerônimo, uma cidade que estava sufocada por não poder fazer investimentos. São máquinas que vão melhorar, por exemplo, as condições das estradas rurais, vias responsáveis pelo escoamento da safra paranaense”, afirmou Ratinho Junior.

O prefeito Venicius Djalma Rosa explicou que aproximadamente 60% da população local vive nas áreas rurais, com a agricultura familiar se sobressaindo. A cidade, disse ele, tem como pontos fortes as produções de soja e café.

“O nosso café, inclusive, já ganhou prêmios internacionais, é referência no Paraná”, contou. “Solicitamos apoio do Governo do Estado e fomos prontamente atendidos. São Jerônimo tem muitas áreas rurais, que precisam de cuidado e manutenção constantes, já que a agricultura e a pecuária são os principais focos do município”.

Mais Ações

Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega, ressaltou que o planejamento da pasta aponta para investimentos de R$ 2,5 bilhões em 3.215 ações nos municípios desde 2019. Recursos que ajudaram a viabilizar a instalação de unidades do programa Meu Campinho, barracões industriais, terminais de transporte, paços municipais, reformas e construção de escolas, creches, unidades de saúde, ginásio e quadras esportivas e mais de 6 mil quilômetros quadrados de ruas pavimentadas, somando asfalto novo e recapes.

Além disso, acrescentou o secretário, permitiram a renovação de máquinas públicas em centenas de cidades do Paraná. “São ações que fazem a diferença para os municípios. E, no caso de São Jerônimo da Serra, uma diferença ainda mais significativa, já que a cidade estava praticamente parada. Esses equipamentos vão beneficiar muita gente. Melhora a vida de quem mora na zona urbana, propiciando a coleta de entulhos, e também nas áreas rurais, com o cuidado das estradas”, ressaltou Ortega.

Presenças

Participaram da liberação o superintendente-geral de Articulação Regional, Darlan Scalco; o vice-prefeito de São Jerônimo da Serra, Alan Proença; e o deputado estadual Alexandre Curi.

AEN