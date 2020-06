Saúde apresenta dados atuais da Covid-19 em Tamarana

A Secretaria municipal de Saúde voltou a atualizar o boletim epidemiológico da Covid-19 em Tamarana. São dois casos ativos, ambos em isolamento domiciliar. Ao todo, até o momento, foram registradas seis confirmações de residentes no município, com três pacientes curados e um óbito. Os dados são da tarde de ontem (17).

A situação continua a pedir mobilização coletiva por parte da população, destaca a Saúde. Aglomerações não estão permitidas. Se possível, o tamaranense deve permanecer em casa. O uso de máscara sobre o nariz e a boca é obrigatório para quem sair às ruas. Higienizar as mãos frequentemente, com água corrente e sabão (ou álcool gel 70%), também é fundamental no combate à doença.

Em caso de dúvidas, a secretaria conta com um canal para atender as demandas dos cidadãos em relação ao novo coronavírus. O contato é pelo telefone 3398-1988.

Decretos contra o corona

Todos os decretos municipais de enfrentamento à Covid-19 foram organizados em um espaço exclusivo no portal da Prefeitura de Tamarana. Para conferi-los, basta acessar esta página: https://tamarana.pr.gov.br/arquivos/decretos-covid19

Lucas Marcondes Araújo/Asimp