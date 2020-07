Saúde de Tamarana já fez 110 testes de covid-19

Saúde atualiza boletim da Covid-19 em Tamarana: desde março, 110 testes foram realizados

A Secretaria municipal de Saúde fez atualização do boletim epidemiológico do novo coronavírus em Tamarana. De acordo com dados relativos até o começo da tarde de ontem (16), há um caso ativo no município. O paciente foi orientado a praticar o isolamento domiciliar, assim como os outros 10 moradores que aguardam resultados de exames.

Ao todo, desde 20 de março, são nove confirmações de Covid-19 na cidade, com sete pessoas recuperadas e um óbito. A quantidade de munícipes testados para a doença já chega a 110.

A nova orientação da Saúde é que casos gripais em estágio inicial já devem procurar o ambulatório exclusivo para síndromes respiratórias diversas. O espaço fica à esquerda da entrada principal do Hospital Municipal São Francisco. A população também pode tirar dúvidas sem sair de casa, através do telefone 3398-1988.

Fim da vigência de decreto

Com o fim da validade do decreto estadual 4.942/2020, que impôs uma série de restrições quanto ao funcionamento de atividades em Tamarana e outras dezenas de cidades do Paraná, seguem vigentes as normas do município para o combate coletivo contra o novo coronavírus.

Elas podem ser conferidas nesta página (https://tamarana.pr.gov.br/arquivos/decretos-covid19) e também estão resumidas neste folheto (https://bit.ly/orientacoescoronatamaranajulho2020). As regras de higiene e distanciamento social precisam continuar a ser praticadas por toda a população.

Recursos para Covid-19

A Prefeitura de Tamarana também frisa que todos os recursos recebidos e destinados pelo município para combater à Covid-19 têm sido atualizados rotineiramente no portal do poder Executivo. Para conferir os valores e onde eles são aplicados, basta acessar tamarana.pr.gov.br e, em seguida, navegar pelo menu "Covid-19", situado na parte superior da página.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp