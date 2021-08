Saúde: Ônibus Emprega Mais Paraná levará 2 mil vagas de emprego

“A secretaria estadual de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) informou que o ônibus Emprega Mais Paraná, entre os dias 18 e 31 de agosto, vai percorrer os municípios de Rolândia, Pitangueiras e Prado Ferreira. O objetivo é identificar potenciais candidatos para preencher cerca de 2 mil vagas oferecidas pelas empresas JBS e Curtume Vanzela e, também, pela Lar Cooperativa Agroindustrial. Temos impulsionado a expansão de empresas através de incentivos fiscais e o resultado está aí: é oportunidade de emprego para a população!”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter, vice-líder do Governo.

Paralelamente, o escritório regional de Rolândia da Sejuf vai dar apoio às prefeituras atendidas para que o processo de encaminhamento dos candidatos às vagas seja agilizado. “A prioridade do governo Ratinho Junior é a geração de empregos e renda para nossa gente. Para isso, vamos atualizar os cadastros e os currículos dos trabalhadores da região para atender às demandas desses grandes empregadores e facilitar a contratação”, afirmou o secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

Se houver necessidade, a Sejuf também vai viabilizar, através dos cursos ofertados pelas Carretas do Conhecimento ou de parcerias locais, a formação e qualificação da mão de obra para poder suprir a necessidade do mercado. “Esse é mais um pedido nosso atendido pelo Governo do Estado”, ressaltou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp