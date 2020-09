Seleção Militar em setembro vai inspecionar 400 jovens de Rolândia

A Junta do Serviço Militar (JSM) de Rolândia informa que 400 jovens da cidade estão convocados para realizar a seleção militar. A seleção será realizada no Clube Concórdia de Rolândia, no período de 21 a 24 de setembro de 2020. Dos 400 cidadãos, serão 100 por dia: 50 de manhã e 50 a tarde, por agendamento.

Conforme o Secretário da JSM, José Luis Anselmo, "informamos que quem se alistou e não consta na relação foram dispensados, mas deverão comparecer na Junta Militar para pagamento da taxa militar e fazer o juramento à bandeira. O certificado de Dispensa será agendado para a retirada posterior".

Aos que constam na relação deverão acessar o site alistamento.eb.mil.br e verificar o dia e horário que deverão comparecer, quem não tiver acesso a internet, pode procurar a Junta Militar no horário das 8h às 13h, na rua Santa Catarina, 1400 centro.

Aviso importante da Junta Militar

A Junta do Serviço Militar de Rolândia informa que todos os jovens que se alistaram entre os dias 01/07/2019 até 08/09/2020 e que não estão agendados para comparecerem na Comissão de Seleção deste ano, DEVERÃO COMPARECER OBRIGATORIAMENTE, entre 21 e 23 de setembro no CLUBE CONDÓRDIA DE ROLÂNDIA, pontualmente às 7h da manhã para realizar a Seleção Militar, portando documentos pessoais.

Os cidadãos já agendados permanecem inalterados o local, data e horário da Seleção Militar. O Clube Concórdia fica na rua Ciro Bolívar de Araújo Moreira, 162 – centro.