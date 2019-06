Seleção para estágio remunerado na Prefeitura de Tamarana oferta 12 vagas

A Prefeitura de Tamarana abriu inscrições nesta segunda-feira (17) para processo seletivo de estágio curricular não obrigatório. São ofertadas 12 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para universitários de Ciências Contábeis, Direito, Farmácia e Nutrição, com uma vaga cada. Também há três vagas para graduandos em Pedagogia e outras cinco para alunos do ensino médio.

Para se candidatar, os estudantes de ensino superior devem ter concluído pelo menos dois semestres ou um ano da graduação. Já os de nível médio precisam estar com, no mínimo, um semestre letivo finalizado. A seleção irá avaliar os inscritos conforme as notas do histórico acadêmico.

A bolsa-estágio é de 0,50% do salário mínimo por hora no caso dos estudantes de ensino superior, que terão jornada semanal de 20 ou 30 horas. Quanto aos estagiários de ensino médio – que farão jornada de 20 horas semanais – a remuneração é de 0,30% do salário mínimo por hora.

As inscrições serão recebidas até cinco de julho. Elas são realizadas exclusivamente na Diretoria municipal de Recursos Humanos, localizada na Prefeitura de Tamarana (Rua Izaltino José Silvestre, 643, Centro). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Detalhes sobre a seleção de estagiários estão disponíveis no edital 001/2019, publicado na edição 1.237 do Jornal Oficial do Município de Tamarana (http://bit.ly/selecaoestagiarios2019), das páginas 11 a 24. Dúvidas também podem ser sanadas no telefone 3398-1938.

A classificação final está prevista para ser publicada em 12 de julho. O processo seletivo é válido por um ano e pode ser prorrogado pelo mesmo período.