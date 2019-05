Seleção para novos conselheiros tutelares de Tamarana irá receber inscrições até 31 de maio

Em razão das modificações promovidas pela recém-promulgada lei federal 13.824/2019 – que autorizou a recondução ilimitada de conselheiros tutelares mediante novo processo de escolha –, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) reabriu na última sexta-feira (17) as inscrições para a seleção que definirá os integrantes do Conselho Tutelar de Tamarana para atuarem de 2020 a 2024.

Os interessados têm de se inscrever até 31 de maio nas secretarias municipais de Assistência Social (Rua Evaristo Camargo, 1.101, Centro) e de Educação (Rua Izaltino José Silvestre, 616, Centro). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h.

Entre os pré-requisitos para concorrer ao cargo, é preciso possuir ao menos 21 anos de idade, residir e votar em Tamarana e ter concluído o ensino médio. A relação com todos os documentos necessários para realizar a inscrição constam no edital 01/2019, publicado na edição 1.191 do Jornal Oficial do Município de Tamarana (páginas 9 a 15), que pode ser conferido aqui (bit.ly/editalconselhotutelar).

Com o período de inscrições alterado, a data da prova objetiva de conhecimentos específicos acabou remanejada para 28 de junho. O teste terá questões a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da lei federal 12.594/2012. Já a eleição continua agendada para seis de outubro.

A remuneração inicial de um conselheiro tutelar em Tamarana gira em torno de R$ 1.670,00. Mais informações sobre a seleção estão disponíveis nesta página (www.tamarana.pr.gov.br/pagina/eleicao-conselho-tutelar---2019).