Sertaneja: Assembleia Legislativa aprova menção honrosa ao ex-prefeito Roque Pimenta

A Assembleia Legislativa aprovou, ontem (05), o requerimento do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) que registra uma menção honrosa ao ex-prefeito de Sertaneja, Roque Pimenta, pela dedicação e legado deixado na cidade do Norte Pioneiro. "Em 1977, Roque Pimenta foi eleito vereador. No final da legislatura, em 1981, afastou-se para disputar a eleição para prefeito, cargo que ocupou de 1983 a 1988.

"Com forte influência política na cidade, Pimenta introduziu também na vida pública seu filho e sua esposa. Euni foi vereadora no mandato de 1997 a 2000, vice-prefeita de 2001 a 2004, e vereadora novamente, de 2005 a 2008. De 2001 a 2004, Roque foi novamente vereador da cidade. Seu filho, Fábio foi eleito o vereador mais votado em 2016, reelegendo-se em 2020", registra Romanelli.

Segundo o deputado, o ex-prefeito e ex-vereador Roque sempre esteve presente na vida política de Sertaneja. "Sabia que só através dela conseguiria fazer algo para os que realmente precisavam. Em sua passagem, teve forte atuação na área da ação social. Construiu a creche municipal e implantou o saneamento básico com isenção de taxa para os mais carentes".

"Foram grandes os feitos de Roque pela comunidade de Sertaneja, motivo pelo qual, presto essa singela homenagem, enaltecendo seu brilhante trabalho como homem público", completa Romanelli.

ALEP