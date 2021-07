Sertaneja: Em busca de recursos

O prefeito de Sertaneja Jamison Donizete juntamente com o deputado estadual Romanelli estiveram nesta semana na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Em pauta com o Secretário Márcio Nunes eles falaram sobre a perfuração de poços artesianos no município e em Paranagi. “Também estivemos vendo detalhes do Parque Urbano que iremos instalar em nosso município”, comenta o prefeito Jamison Donizete.

